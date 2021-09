Rostocker Straßenbahn AG : Linienführung der Buslinie 23 ändert sich für vier Wochen

Wegen der Straßenbauarbeiten im Bereich Tessiner Straße gibt es ab Montag Anpassungen.

Rostock | Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten im Bereich Tessiner Straße fährt die Buslinie 23 ab Montag in beiden Richtungen für voraussichtlich vier Wochen in geänderter Linienführung, informiert die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Wegen der Straßenbauarbeiten hatten die Busse der Linie 23 in den vergangenen Tagen massive Verspätungen. Diese sollen mit der ge...

