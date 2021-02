Rostock : Letzte Hoffnung für S-Bahn-Anbindung in den Seehafen

Land fordert Stadt auf, die Notwendigkeit zu beweisen. Strecke muss für Erfolg mehr Haltepunkte erhalten.

Rostock | Busse, die von einem Mobilitätspunkt an der Hafenzufahrt Arbeitende in den Rostocker Seehafen fahren. So ist die aktuelle Idee der Stadtverwaltung, um den Seehafen besser an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubinden. Eine Wiederbelebung der S...

