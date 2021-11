Steigende Nachfrage : Vor Rostocker Corona-Testzentren bilden sich lange Schlangen

Seit Sonnabend sind Schnelltests wieder kostenlos. In der Hansestadt verzeichnen die Zentren seitdem eine steigende Nachfrage. Die Stadt will das Angebot nun wieder ausbauen.

Rostock | Eine lange Schlange bildete sich am Montagvormittag vor der Universitätsmedizin Rostock in der Schillingallee. Viele warteten vor dem Corona-Testzentrum, um einen PCR-Test machen zulassen. Einige, weil sie sich nach eigenen Angaben nach einem positiven Schnelltest-Ergebnis nun Gewissheit verschaffen wollten, ob sie wirklich an Covid19 erkrankt sind. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.