Angriff in der Innenstadt : Landtagesmitglied Michael Meister (AFD) in Rostock angegriffen

Die Täter verletzten Michael Meister (AfD) am Oberkörper.

Rostock | Das Polizeipräsidium Rostock informiert, dass es am Samstagabend, 11. Dezember, in der Bahnhofstraße in Rostock zu einem körperlichen Angriff auf ein Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern gekommen ist. Der Abgeordnete Michael Meister (AfD) wurde von zwei bislang unbekannten männlichen Personen verbal beleidigt und mit einem Tritt in den Ob...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.