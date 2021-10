Urteil am Landgericht : Rostocker Rechtsanwalt veruntreute Tausende Euro einer Verstorbenen

Nachdem K. Tausende Euro von dem Konto einer Verstorbenen abhob, ohne die Erben zu informieren, wurde ihm ein Berufsverbot als Rechtsanwalt erteilt. Nun legte er erfolglos Berufung ein.

Rostock | Auch vor der zweiten Instanz hatte der Rostocker Rechtsanwalt K.(44) kein Glück. Er war am 11. November 2020 vom Amtsgericht Rostock wegen Untreue in drei Fällen zu einer Geldstrafe von 3.450 Euro verurteilt worden. Gegen dieses Urteil legte er Berufung ein, die von der Berufungskammer des Rostocker Landgerichts am Donnerstag als unbegründet verworfen...

