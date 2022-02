2. Rostocker Song Festival : Kulturwerk MV überträgt Show im Volkstheater als Livestream

Die Rostocker Clubs sind noch geschlossen, aber nicht untätig. Jetzt wird eine große Bühnenveranstaltung mit Musikern und Bands vorbereitet. Für das 2. Rostocker Song Festival am 26. Februar wird das Volkstheater zur Bühne.

Rostock | Am Sonnabend, 26. Februar, geht das Rostocker Song Festival im Volkstheater Rostock in die zweite Runde. Publikum wird aber nicht im Saal sein, sondern kann das Spektakel über den Livestream des Kulturwerks MV auf YouTube verfolgen. Viele Rostocker Künstler werden dann für „Die große Gala-Show der Kultur“, so der Name, auf der Bühne zu erleben sein. ...

