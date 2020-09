Kulturaustausch in Rostock : Künstlergespräch über Ausstellung in der Kunsthalle

Leiko Ikemura wird in Tsu, Japan geboren. Ihre Heimat verlässt sie mit 21 Jahren. In Spanien führtsie ihr Literaturstudium fort und absolviert anschließend von 1973 – 1978 ein Studium der Malerei in Sevilla. Nach der Umsiedlung in die Schweiz entstehen in den frühen 1980er Jahren erste Werke, die Leiko Ikemuras Weg als freischaffende, ambitionierte Künstlerin einleiten. 1987 wird sie in Deutschland sesshaft. Es folgen eine Professur an der Universität der Künste Berlin (1990 – 2016) und eine weitere an der Joshibi University of Art and Design, Kanagawa, Japan (seit 2014).