Rostock : Kröpeliner Tor wieder geöffnet

Neben der Dauerausstellung ist noch bis zum 27. Februar die Ausstellung „Rostock – historisch“ vom Colorclub Rostock zu sehen.

Rostock | Das Kröpeliner Tor wird wieder geöffnet. Das teilte Angrit Lorenzen-Schmidt, die Geschäftsführerin der Geschichtswerkstatt Rostock mit. Der berühmte Turm mit Museum in Rostock soll ab Februar montags bis freitags und sonntags von 11 bis 15 Uhr geöffnet sein. Am 1. Februar und an den Sonnabenden bleibt das Tor geschlossen. Ausstellung „Rostock - ...

