Neuer Termin nach Debatte : Konzert von Xavier Naidoo in Rostock auf 2022 verlegt

Laut dem Veranstalter Live Nation GmbH werden auch weitere Tour-Termine verschoben. Zuvor hatte es in Rostock eine lange und hitzige Debatte darüber gegeben, ob der Mannheimer Sänger auf städtischem Boden auftreten darf.

Rostock | Das für den 22. August 2021 geplante Konzert von Xavier Naidoo in der Stadthalle Rostock wird auf 2022 verlegt. Das teilte der Veranstalter Live Nation GmbH am Dienstag mit. Demnach wird der Mannheimer Sänger nun erst am 12. August 2022 in Rostock auftreten. Auch die weiteren Konzerte der Hin-und-Weg-Tour würden „aufgrund der anhaltenden pandemiebedin...

