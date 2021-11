Rostock : Konzert von Alex Diehl wird ins nächste Jahr verschoben

Einen Ersatztermin hat der Musiker für die Veranstaltung im Theater des Friedens bereits gefunden. Das Konzert soll nun im Dezember 2022 stattfinden.

Rostock | Fans von Alex Diehl müssen auf Konzerte des Künstlers vorerst verzichten. Eigentlich ist der Musiker gerade auf Tour und wollte am Dienstag in Hamburg, am Sonntag in Rostock oder auch Mitte Dezember unter anderem in Mannheim spielen. Jetzt gab Diehl bekannt, dass aufgrund der Corona-Pandemie die Termine verschoben werden müssen. Er...

