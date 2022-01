Rostock : Konzert der Rock Legenden wird ersatzlos gestrichen

Das Konzert in Erfurt wird jedoch auf den 20. Mai verschoben.

Rostock | Aufgrund der anhaltenden Corona-Lage wurde das Konzert der Rock Legenden Tournee 2022 in Rostock am 19. Februar ersatzlos abgesagt. Das hat der Veranstalter Semmel-Concerts auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Tickets für das Konzert können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Facebook Iframe Das gep...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.