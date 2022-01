Kommentar von Nicolas Bahr : Rettung im letzten Moment – aber trotzdem zu spät

Das Öffnen der Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, auch bei Warnstufe Rot, ist ein wichtiger und richtiger Schritt. Leider kommt er ein wenig zu spät, meint NNN-Redakteur Nicolas Bahr.

Rostock | Kommentar zu: Rostocker Museen, Kinos und Theater sind bereit für den Neustart Kulturschaffende in Rostock können aufatmen, denn in Kürze dürfen Museen, Theater, Kinos und mehr ihre Pforten wieder für Besucher öffnen. Nach einer wochen-, gar monatelangen Schließung sind allerdings schon Probleme entstanden, die so nicht zwingend nötig gewesen wären...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.