Kommentar von Nicolas Bahr : So langsam ist es eine Verschwendung von Steuergeldern

Proteste sind wichtig und es sollte alles getan werden, damit diese stattfinden können. Die letzte Montagsdemo in Rostock hatte allerdings wenig mit einer sinnvollen Demonstration gemein, meint NNN-Reporter Nicolas Bahr.

Rostock | Kommentar zu: Rostocker Politiker sind sich einig über Verbot von Corona-Demo Dass Menschen verschiedene Ideen, Ansichten und Meinungen haben ist wunderbar. Ohne diese Vielfalt in unserer Gesellschaft würden Wissenschaft, Kultur und Kunst wahrscheinlich bald ins Stocken geraten, da es einfach nichts Neues mehr gäbe. Deshalb ist es auch unabdingbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder seine Meinung frei äußern und auch für sie einstehen darf. Wichtig ist also auch, dass die Corona-Proteste in Rostock weiterhin stattfinden dürfen – zumindest unter gewissen Auflagen. Und dafür scheinen Stadt und Polizei auch alles menschenmögliche zu tun. Ein Marsch Tausender Menschen durch die Rostocker Innenstadt? Kein Problem, es sollten nur Masken getragen werden. Ein Straßenfest am Stadthafen zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen? Selbstverständlich möglich, aber bitte nicht auf der Hauptverkehrsader Rostocks. Und trotzdem scheinen diese Kompromisse einigen Protestlern nicht zu passen. Vergangenen Montag zogen die vermeintlichen Demonstranten schlichtweg los, ignorierten den eigentlichen Versammlungsort am Stadthafen und liefen durch die ganze Innenstadt. Aber damit nicht genug. Viele taten dabei nicht mal ihre Meinung kund, sondern brüllten einfach nur „schämt euch“, während sie einen Schluck Bier tranken. Es ist vollkommen nachvollziehbar, wenn Menschen ihre Ansichten vertreten wollen und zum Schutz der Protestler ein riesiges Aufgebot von Polizei aufgefahren werden muss. Wenn der Protest dann aber in eine Spaß- und Trinkveranstaltung ausartet, die mit der Kundgabe einer Meinung nichts mehr zu tun hat, ist das eine gewaltige Verschwendung meiner Steuergelder. Und wenn dann auch noch Gewalt und die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dazukommen, ist ein Verbot mehr als angebracht. ...

