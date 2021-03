Kommentar von Stefan Menzel : Kreativ der Corona-Pandemie begegnen

Der Rostocker Modellversuch könnte ein Markenzeichen für die Hansestadt werden, meint Redakteur Stefan Menzel.

Rostock | Lesen Sie dazu: Stadt will in Ospa-Filialen kostenfreie Tests anbieten Eins kann man der Rostocker Verwaltung unter der Führung Claus Ruhe Madsens nicht vorwerfen: Dass sie untätig und unkreativ der Corona-Krise begegnet ist. Von Beginn will der Oberbürgermeister offenbar beim Organisieren in der Pandemie an allen Ecken gleichzeitig Verbesserungen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.