Kommentar von Aline Farbacher : Gemeinsam Kompromisse finden

Das Studierendenwerk muss die Sorgen der Anwohner zur Parkplatzsituation ernst nehmen, sagt Redakteurin Aline Farbacher.

Rostock | Lesen Sie hierzu: Parkdruck in der Rostocker Südstadt befürchtet Aktuell haben laut Angaben des Studierendenwerks Rostocks-Wismar lediglich 11 Prozent der Studierenden in Rostock einen Wohnheimplatz. Für eine Universitätsstadt ist das eine magere Bilanz. So ist es wichtig, dass das Studierendenwerk in der Max-Planck-Straße bezahlbaren Wohnraum scha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.