Kommentar von Katrin Zimmer : Wettbewerb ist die Chance für den ÖPNV 2.0 in Rostock

Rostocks RSAG und der Verkehrsverbund müssen jetzt alles in die Waagschale werfen, sagt Chefreporterin Katrin Zimmer.

Rostock | Lesen Sie dazu: Rostock will 30 Millionen für Bahnen beim Bund abstauben Was hat Rostocks öffentlicher Personennahverkehr, was andere Städte nicht haben? Bis jetzt noch nicht viel. Der Wettstreit, in dem sich Hansestadt und Landkreis jetzt in Person ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.