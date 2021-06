Kommentar von Katrin Zimmer : Veto gegen Konzertverbot von Naidoo in Rostock kommt hinterrücks

Was er von dem Beschluss der Bürgerschaft hält, hätte Oberbürgermeister Madsen schon während der Debatte sagen können, meint NNN-Chefreporterin Katrin Zimmer. Nun wirkt der Widerspruch wie ein Schlag in den Nacken.

Rostock | Lesen Sie dazu: OB Madsen will Xavier Naidoo doch in Rostock auftreten lassen In den Debatten um das Konzert von Xavier Naidoo in der Stadthalle hat sich Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ausgeschwiegen. Dafür wurde er teils harsch kritisiert. Nun kommt er knapp zwei Wochen später mit einem Widerspruch um die Ecke, der aufzeigt, dass der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.