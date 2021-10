Kommentar von Carolin Beyer : Rostock klimaneutral bis 2035 – das bleibt fraglich

Klimaschutz verliert in Rostock offenbar an Wichtigkeit, meint NNN-Volontärin Carolin Beyer.

Rostock | Lesen Sie dazu: Klimawette in Rostock steht auf der Kippe Eine komplette Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen, ist eine Mammutaufgabe. Doch Rostock hat sich ihr gestellt. Die Klimawette wäre ein toller Anfang gewesen, um den Rostockern Verhaltensweisen mit an die Hand zu geben, mit denen sie CO 2 einsparen können. Eine stadtweite Kampagne hätte dafür...

