Kolumne von Maria Rosenberger : Die Kirschsaftkanone

Unsere Kolumnistin Maria Rosenberger berichtet von Alltäglichem, Kuriosem und Unterhaltsamem aus ihrem Leben in Rostock.

Rostock | Heute habe ich mal wieder einen Schwenk aus der Kategorie „Geschwisterliebe“ für Sie. Wir waren damals in großer Runde mit der Familie essen. Ich müsste so an die zehn Jahre alt gewesen sein, meine Schwester war damals drei Jahre älter (und natürlich ist sie das nach Adam Riese heute auch noch). Wir waren alle fein rausgeputzt, weil es irgendetwas ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.