Kolumne am Dienstag : Bettlein, deck dich… nicht?

Mit dem Sommer beginnt die Deckenproblematik, findet unsere Autorin.

Rostock | Es ist mal wieder so weit liebe Leser - die Zeit der Sommermonate ist gekommen. Das bedeutet: Es ist in unserer kleinen Zweiraumwohnung viel zu warm für normale Bettdecken geworden. Oh Graus! Vorbei sind die Momente, in denen man mit Anlauf unter die Kuschelbettwäsche gehüpft ist, weil man gerade noch mal für zwei Sekunden sibirische Eisluft ins Zimme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.