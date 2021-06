Neuer OP-Saal und Notaufnahme : Klinikum Südstadt in Rostock wird zur Großbaustelle

Rund 90 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren, unter anderem in einen Hybrid-Operationssaal und ein Herzkatheterlabor. Zudem entstehen eine Großküche und eine größere Notfallambulanz. Gebaut wird bei laufendem Betrieb.

Rostock | Das Klinikum Südstadt in Rostock bekommt einen neuen Hybrid-Operationssaal sowie ein Herzkatheterlabor. Derzeit laufen auf dem Campus die Vorbereitungen für den Baustart, teilte das Klinikum am Dienstag mit. Der Innenhof des Haupthauses sei bereits gesperrt. Dort entstehe in Kürze ein Modulanbau. Mehr dazu: Zentrale Notaufnahme und Hybrid-OP sollen...

