Feiern auf der Hanse Sail 2021 : Ausgelassene Stimmung, Kleinkunst und Livemusik - Der Samstagabend in Rostock

Auch in diesem Jahr wurde am Samstagabend auf der Hanse Sail in Rostock gefeiert. Wir waren im Stadthafen und haben die schönsten Bilder eingefangen.

Ausgelassene Stimmung, Kleinkunst und Livemusik - Der Samstagabend im Stadthafen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.