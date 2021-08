Vollbremsung in Rostock : Kinderwagen mit Baby stürzt im Bus um - Säugling verletzt

Der Busfahrer musst eine Vollbremsung machen, weil ihm ein neunjähriges Mädchen vor den fahrenden Bus lief.

Rostock | Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Rostock-Evershagen ist am Freitagvormittag ein Säugling verletzt worden. Der Kinderwagen kippte um. Grund des Abbremsens: Ein Kind trat plötzlich vor den fahrenden Bus. Der Vorfall hatte sich nach Angaben von Polizei-Sprecherin Ellen Klaubert gegen 11.30 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in der Maxim-Gorki-...

