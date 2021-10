Bachtage in Rostock : Kinder-Musical soll die Jüngsten für Umweltschutz sensibilisieren

Am Sonnabend feiert das Stück „Oceans Kids“ bei den Bachtagen Rostock Uraufführung in der Hansestadt.

Rostock | Schon die junge Generation an die Aufgaben der Zukunft heranführen und spielerisch das Bewusstsein für Umweltverschmutzung schärfen – das ist erklärtes Ziel des Kinder-Musicals „Ocean Kids“, das als Teil der Rostocker Bachtage am Sonnabend in der Bühne 602 im Rostocker Stadthafen seine Uraufführung feiert. Dabei gehe es um weit mehr als nur Abendunter...

