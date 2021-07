Tarifverhandlungen in Rostock : Kfz-Handwerk streikt für bessere Löhne

Die Beschäftigten legten am Donnerstag ganztägig die Arbeit nieder. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeberseite bei den in Rostock laufenden Tarifverhandlungen erhöht werden.

Rostock | Die Tarifverhandlungen für das Kfz-Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag von einem ganztägigen Warnstreik der IG Metall Rostock-Schwerin begleitet worden. Mehrere Dutzend Streikende versammelten sich dazu auf dem Neuen Markt in der Rostocker Innenstadt, während gegenüber im Hotel Vienna Haus Sonne über einen neuen Tarifvertrag verhande...

