Kempowskitage 2021 in Rostock : Stadtrundgänge führen zu literarischen Schauplätzen

Von Montag bis Sonntag finden die Kempowskitage in Rostock statt. In thematischen Rundgängen wird sich auf Spurensuche begeben.

Rostock | Mit einem Rundgang „Alles richtig gemacht – Freunde kommen, Freunde gehen, Freunde bleiben“ mit Gregor Sander starten am Montag die diesjährigen Kempowskitage in der Hansestadt. Laut Katrin Möller-Funck, Leiterin des veranstaltenden Kempowski Archivs Rostock, wurde das Programm in diesem Jahr an die aktuelle Situation angepasst. Bis Sonntag können sic...

