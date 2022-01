Rostock : Aktuell kein Fährverkehr zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof

Seit Freitagmorgen um 8 Uhr steht der Betrieb still. Noch ist nicht klar, wann es wieder weitergehen kann.

Rostock | Die Fähre zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof in Rostock fährt seit Freitagmorgen um 8 Uhr nicht. Das teilte die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) am Freitagmorgen auf ihrer Internetseite mit. Grund für den Ausfall des Fährverkehrs ist eine technische Störung. „Den ersten Erkenntnissen nach ist es wahrscheinlich ein Schaden am Motor, das wird derzeit gep...

