Video: Weltrekorde aus MV : Karls Erlebnis-Dorf hat die größte Kaffeekannen-Sammlung der Welt

Wir stellen Weltrekord-Halter aus Mecklenburg-Vorpommern vor. In dieser Folge: Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen. Karls beherbergt in seinen Standorten die größte Kaffeekannen-Sammlung der Welt.

Rostock | Karl´s Erdbeerhof hat die größte Kaffeekannen-Sammlung der Welt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.