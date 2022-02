Rostock : Kalle düst mit seinem Mercedes elektrisch durch die Hansestadt

Zusammen mit seiner Schwester Lotta macht der Einjährige eine Spritztour durch die Hansestadt.

Rostock | Auf dem Weg durch die Rostocker Innenstadt ist der kleine Kalle in seinem Mercedes kaum zu bremsen. Und dabei setzt der Einjährige voll auf Elektroantrieb. Laut seiner Mutter würde Kalle am liebsten den ganzen Tag in seinem fernbedienbaren Modellauto verbringen, das seine große Schwester Lotta für ihn per Fernbedienung steuert. Doch der Akku ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.