Konzert im Zwischenbau : Internationale Stars spielen beim Rostocker Blues Festival

Zum 25. Jubiläum des Festivals im September haben die Veranstalter ein hochkarätiges Line-Up engagiert. Ein Künstler geben ihre Abschiedstour.

Rostock | Das Internationale Rostocker Blues Festival feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum – coronabedingt dieses Mal allerdings erst im Herbst. Stattfinden wird es am 25. September um 19.30 Uhr im Zwischenbau in der Erich-Schlesinger-Straße 19. Fans des Genres können sich laut den Veranstaltern auf großartige Künstler freuen. Mit dabei ist beispielsweise Mus...

