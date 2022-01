Infektionswelle durch Omikron : Rostocker Krankenhaus und Nahverkehr sind auf Krisenfall vorbereitet

Im Klinikum Südstadt können im Ernstfall große Reserven an Arbeitskräften mobilisiert werden, um die Notaufnahme zu unterstützen. Die Straßenbahn AG hat einen Notfallfahrplan erstellt, um den Weiterbetrieb zu gewährleisten.

Rostock | Corona ist in ganz Deutschland erneut auf dem Vormarsch, dieses Mal in der noch relativ neuen Omikron-Variante. Diese soll laut Robert-Koch-Institut (RKI) sogar noch ansteckender sein, als die bisherigen Virus-Varianten, was zu einer rasanten Verbreitung führt, sobald das Virus in einem Gebiet angekommen ist. Gerechnet wird deshalb mit einer enormen I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.