Abschaltung des Kabelnetzes : Infocity warnt vor Betrügern in Rostock

Falsche Mitarbeiter behaupten, dass der Kabelanschluss in nächster Zeit abgeschaltet wird, da nun ein Glasfasernetz gebaut wird.

Rostock | Vor allem im Rostocker Nordwesten und in der Innenstadt sind sie seit voriger Woche unterwegs: Falsche Kabelmitarbeiter werden an Haustüren vorstellig und behaupten, dass der Kabelanschluss in nächster Zeit abgeschaltet wird, da nun ein Glasfasernetz gebaut wird. Kabelnetz besteht schon zu großem Teil aus Glasfaser Der Rostocker Kabelnetzbetreib...

