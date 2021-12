Nordmanntanne, Fichte und Kiefer : Weihnachtsbäume werden in der Rostocker Heide verkauft

Alljährlich werden in der Heide 1800 bis 2000 Bäume verkauft. Auch Wildfleisch und Wildfleischprodukte sind in diesem Jahr wieder im Angebot.

Rostock | Zur Weihnachtszeit gehören nicht nur Geschenke. Für viele kommt erst richtig Stimmung auf, wenn der traditionelle Baum das heimische Wohnzimmer schmückt. Alle, die noch keinen Weihnachtsbaum haben, können sich in der Rostocker Heide einen besorgen. Wie das Rostocker Stadtforstamt am Dienstag mitteilte, beginnt am Freitag, 3. Dezember, der tradition...

