Rostock : Auf Straße tanzender Mann gefährdet Autofahrer und sich selbst

Der Mann war schon am Tag zuvor in einer Schule polizeilich aufgefallen.

Rostock | Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei in Rostock gerufen. Der Grund: Am Dienstag kurz vor 9 Uhr tanzte ein Mann in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Holbeinplatz auf der Fahrbahn und versuchte, die Autofahrer anzuhalten. Damit brachte er sowohl sich selbst als auch die Fahrer in Gefahr. „Einige Fahrer mussten bremsen und der Fußgänger s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.