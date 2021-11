Stolperfallen in Rostock : Fußgänger müssen jahrelang auf Sanierung von Gehwegen warten

Die Ortsbeiräte verschiedener Stadtteile beklagen immer wieder die maroden Zustände in ihren Vierteln. Die Erneuerungen werden entsprechend einer Prioritätenliste vorgenommen.

Rostock | Kaputte Gehwege können zu echten Stolperfallen werden. Besonders für ältere Menschen stellen beispielsweise durch Baumwurzeln angehobene Gehwegplatten oder Schlaglöcher eine echte Gefahrenquelle dar. So auch in einigen Stadtteilen in Rostock. Teilweise warten die verantwortlichen Ortsbeiräte seit Jahren auf eine Sanierung der maroden Gehwege. Laut ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.