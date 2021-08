Rostock : Immobilien aus Warnemünde und Hohe Düne werden versteigert

Insgesamt kommen bei der Auktion 43 Immobilien aus dem Norden unter den Hammer.

Rostock | In der Herbst-Auktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA) am Sonnabend, 28. August, mit mehr als 40 Immobilien werden auch zwei Objekte aus Rostock und eins aus Neubukow im Landkreis Rostock versteigert. Auch interessant: Pferdewiese in Neubukow wird fürs Sechsfache versteigert Aus dem Ostseebad Warnemünde steht ein Wohnhaus mit Fer...

