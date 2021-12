Wohnungsbau in Rostock : Im Dalwitzhofer Weg könnte ein ganz neues Stadtviertel entstehen

Die Rostocker Gehweg Reinigung will ihren Standort wechseln und danach das jetzige Firmengrundstück weiterentwickeln. Neben Mietwohnungen und Gewerbe sind auch Büros angedacht.

Rostock | Ein neues Viertel in Rostock könnte in den kommenden Jahren im Dalwitzhofer Weg entstehen. Dort, wo zwischen dem Hauptsitz der Nordwasser GmbH, Bahngleisen, der Bäckerei Nowak und gegenüber der Handwerkskammer derzeit noch die Rostocker Gehweg Reinigung ihren Sitz hat, könnten künftig Wohnungen gebaut werden. Denn der Hauptsitz der Firma soll an einen...

