Demo der IG Metall : Hunderte Beschäftigte streiken mit Hupkonzert im Rostocker Stadthafen

Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn, sichere Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven für die Arbeitnehmer.

Rostock | Mehr als 200 Autos mit roten Gewerkschaftsfähnchen an den Fenstern sorgten am Dienstag auf der Haedgehalbinsel am Rostocker Stadthafen für ein außergewöhnliches Hupkonzert. Die Industriegewerkschaft Metall Küste (IGM) hatte zur zweiten Warnstreikwoche ausgerufen, um bei den derzeit laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeberverbände zu e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.