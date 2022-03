Infektionen auf Rekord-Niveau : Hunderte Rostocker Schüler stehen wegen Corona unter Quarantäne

Die Corona-Pandemie nimmt scheinbar kein Ende. Derzeit sind die Infektionszahlen in Rostock sogar auf einem Rekordhoch. An Rostocker Bildungseinrichtungen fallen zahlreiche Schüler und Lehrer aufgrund von Quarantäne aus.

Rostock | Mit dem Aufkommen der Omikron-Variante grassiert das Coronavirus in Deutschland wie noch nie zuvor. In Rostock ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen auf 100.000 Einwohner bereits auf einen Wert von mehr als 3000 gestiegen. Es verwundert deshalb nicht, dass auch zahlreiche Schüler und Lehrkräfte in Rostock von einer Infektion betroffen sind und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.