Wegen Ukraine-Krieg : Hunderte Menschen halten in Rostock für den Frieden inne

Erneut fanden sich am Sonntag Demonstranten vor dem Rathaus ein, um auf die dramatische Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. Das Deutsch-Ukrainische Kulturzentrum plant bereits weitere Aktionen.

Rostock | Bis zu 400 Menschen haben am Sonntag in Rostock ein Zeichen für den Frieden gesetzt. So viele waren es laut Florian Müller von der Rostocker Polizeiinspektion, die sich angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine an diesem Tag auf dem Neuen Markt versammelt hatten, um an der Kundgebung des Deutsch-Ukrainischen Kulturzentrums teilzunehmen. Meh...

