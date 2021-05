Fußball : Hansa zurück in der 2. Liga: So fieberte Rostock im Aufstiegskampf mit

Es ist vollbracht: Nach dem Unentschieden gegen den VfB Lübeck, zieht der Club aus der Hansestadt erneut in die zweite Liga ein. So zuversichtlich gaben sich die Rostocker am Spieltag.

Rostock | Mit Freudentränen begossen Spieler des Vereins den Abpfiff des Schiedsrichters und damit den Wiederaufstieg in die 2. Fußballbundesliga. Über neun Jahre ist es inzwischen her, dass der erfolgreichste ostdeutsche Verein dort sein Können präsentierte, nachdem 2012 der Abstieg Realität wurde. Mit 7.500 Fans auf den Rängen, hielt der FC des Weiteren eines...

