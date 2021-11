Verkehrsbehinderung in Rostock : Hamburger Straße nur einspurig befahrbar

Im gesamten Baustellenbereich wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt.

Rostock | Wegen Markierungsarbeiten in der Hamburger Straße in Rostock kommt es diese Woche am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils zwischen 8 bis etwa 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, teilte das Amt für Mobilität am Montag mit. Auch interessant: Oldendorfer Straße ist voll gesperrt Betroffen ist der Abschnitt zwischen Schwarzer Weg bei der Rostocker...

