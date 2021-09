17 Ziele-Freude-Flash : Beethovens neunte Sinfonie erfüllt Rostocker Hof

Im Einkaufszentrum in der Innenstadt wurde am Sonnabend auf Themen wie Gesundheit für alle und menschenwürdige Arbeit aufmerksam gemacht. Übermittelt wurde diese Botschaft mit einer musikalischen Darbietung.

Rostock | Wer am Sonnabend um 13 Uhr durch die Einkaufspassage des Rostocker Hofs in der Rostocker Innenstadt schlenderte, konnte eine musikalische Darbietung der besonderen Art erleben. „Freude schöner Götterfunken“ aus Ludwig van Beethovens neunter Sinfonie erfüllte des Raum. Der 17 Ziele-Freude-Flash, welcher in siebzehn Städten zeitgleich stattfand, wurde e...

