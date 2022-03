Konzerte für Ukraine : HMT-Musiker setzten Zeichen gegen Krieg

Bei zwei Benefizkonzerten hat die Hochschule für Musik und Theater Rostock Geld für die medizinische Versorgung der Menschen in der Ukraine gesammelt – und es kann weiter gespendet werden.

Rostock | Bei den beiden Benefizkonzerten für die Ukraine am 12. März in der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) sind 7000 Euro zusammengekommen. „Die Einnahmen gehen an die Foundation for Military Medicine Support für die medizinische Versorgung von Zivilisten und Soldaten“, informierte HMT-Pressesprecherin Angelika Thönes. Weiterlesen: HMT start...

