Guten Morgen, Rostock : Von unerfüllter Liebe im glänzenden Gewand

Anfängliche Zuneigung kann sich auch bei Lebensmitteln in Ablehnung verwandeln, musste NNN-Redakteurin Aline Farbacher feststellen.

Rostock | Er ist etwas Besonderes. Anfangs dachte ich auch, wir würden gut zusammenpassen, mit seinen strahlenden Augen konnte er mich schnell für sich gewinnen. Auch der Vollbart und was er trägt, gefiel mir gut. Doch jetzt fühlt sich seine Gegenwart nicht mehr angenehm an. Wenn ich in die Küche gehe, glaube ich fast seinen Blick im Rücken zu spüren. Sein Läch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.