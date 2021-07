Guten Morgen, Rostock : Ein bescheidener Star

Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

Wie überraschend selten der Protagonist des Spielberg-Klassikers „Der Weiße Hai“ tatsächlich im Film zu sehen ist, musste NNN-Chefreporterin Katrin Zimmer feststellen, als sie ihn erstmals sah.

Rostock | Es gibt ja so Filmklassiker, an denen kommt man nicht vorbei, auch wenn man kein passionierter Cineast ist – so wie ich. Blockbuster wie „Titanic“ oder Schnulzen wie „Dirty Dancing“ muss man einfach gesehen haben, damit man mitreden kann. Und zum Glück waren die auch gar nicht so übel. Woran ich bisher immer vorbeigeschlittert bin, war „Der Weiße H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.