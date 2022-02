Guten Morgen, Rostock : Aus Respekt vor dem Weihnachtsmann

Obwohl noch reichlich Schoko-Nikoläuse in der heimischen Schublade herumliegen, gibt es schon Osterzeugs im Supermarkt. NNN-Sportredakteur André Gericke boykottiert aber den Handel.

Rostock | Manchmal muss man sich kneifen, um zu merken, dass etwas der Wahrheit entspricht oder man vielleicht doch nur träumt. Genauso erging es mir Anfang der Woche, als ich am Abend noch einmal kurz in den Supermarkt fuhr, um Getränke zu kaufen. Industrie sorgt für Nachschub Kurz einen Sechser stilles Wasser und ein paar Flaschen Sprudel in den Wagen –...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.