Großeinsatz in Dierkow : Ertappte Diebe liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Ende gab es für die beiden Männer kein Entkommen: Durch den Einsatz eines Hubschraubers wurden zwei Diebe auf der Flucht gestellt und verhaftet.

Rostock | Großer Einsatz der Polizei in der Nacht zum Freitag im Rostocker Ortsteil Dierkow: Zuvor waren zwei in der Innenstadt auf frischer Tat ertappte Diebe vor den Beamten in einem Kleinwagen geflüchtet, auf der Flucht verunfallte das Fahrzeug. Für zwei Tatverdächtige klickten nach einer längeren Fahndung die Handschellen. Wie die Polizei mitteilte, entdeck...

