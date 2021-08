Demonstration in Rostock : Mühlendamm soll sicherer für Radfahrer werden

Greenpeace und der Radentscheid Rostock fordern eine Autospur für Radelnde zur Verfügung zu stellen. Das Amt für Mobilität hingegen prognostiziert Rückstaus. Die Kurve am Hewag-Schlösschen soll aber sicherer werden.

Rostock | Radfahrer sollen am Mühlendamm in Rostock mehr Platz bekommen, um sicherer fahren zu können. Greenpeace und der Radentscheid Rostock schlagen vor, eine der beiden Autospuren stadtauswärts für Radfahrer bereit zu stellen. Wie dies aussehen könnte, zeigten Vertreter beider Initiativen am Freitagnachmittag mit einem so genannten Pop-Up-Radweg, auf der in...

