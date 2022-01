Rostocker Corona-Demonstration : Strategie gewaltbereiter Teilnehmer trifft auf wenig Widerstand

Nachdem die Versammlungsleiterin und die Polizei am Montag die Menge zum Tragen einer Maske aufforderten, kam es zur Auseinandersetzung. Die Gewaltbereitschaft von Neonazis und Hooligans wird in Telegram-Gruppen begrüßt.

Rostock | Kurz nach dem Start der Corona-Demonstration am Montag in Rostock ging es auf der August-Bebel-Straße hoch her. Die Polizei, die mit deutlich mehr Kräften im Einsatz war, zeigte sich aktiver als am vergangenen Montag, und versuchte die Maskenpflicht durchzusetzen. Die Beamten und Szenebeobachter machten zudem erneut bekannte Rechtsextremisten im Au...

